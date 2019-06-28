В Москве ветеринары провели сложнейшую операцию кенгуру

Животное поступило из Крыма. Оно отказывалось от еды и не могло самостоятельно передвигаться.

Московские ветеринары провели сложную операцию кенгуру по замене скакательного сустава.

В Центр травматологии животных ГБУ "Мосветобъединение" животное поступило из Крыма. У него обнаружили нагноение лапы у скакательного сустава, обширные свищевые ходы и увеличение сустава. Врачи поставили неутешительный диагноз: "хронический остеомиелит правого скакательного сустава". Болезнь приводит к разрушению суставов. Кенгуру не мог передвигаться и отказывался от еды.

Ветеринары попробовали вылечить его курсом антибиотиков. Но это не принесло результатов.

— После тщательного обследования и взятия необходимых анализов было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Была проведена реконструктивно-восстановительная операция по замене сустава, — передаёт АГН "Москва" сообщение пресс-службы Комитета ветеринарии Москвы.

В течение нескольких месяцев удалённая кость полностью восстановилась. Теперь кенгуру в состоянии передвигаться самостоятельно.

Ранее Лайф сообщал, что россиянам запретили держать дома крокодилов, медведей и ужасных листолазов.