В Совфеде оценили слова Порошенко про первый шаг признания Крыма Европой

Сенатор Цеков считает, что выходка украинских делегатов в ПАСЕ оттолкнула многие страны от Украины.

Восстановление полномочий России в ПАСЕ — это шаг к снятию санкций, уверен член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Так парламентарий прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко. Тот ранее заявил, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы — первый шаг к признанию Крыма российской территорией.

— Вся политика Порошенко была глупой и недальновидной. В результате он и получил на выборах свои 23%. Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников… А восстановление России в ПАСЕ — это один из первых шагов по снятию санкций с нашей страны, — заявил Цеков в интервью телеканалу RT.

Также сенатор добавил, что украинские делегаты ничего не добились и даже оттолкнули от себя многие страны, которые с симпатией относились к Украине.

Делегация Украины покинула заседание ПАСЕ после восстановления полномочий России в организации.