Лавров раскрыл подробности встречи Путина и Трампа

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Фото © Guido Bergmann / Bundesregierung via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече на полях G20 обсудили такие темы, как вопросы стратегической стабильности, ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом журналистам сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Обсуждались вопросы стратегической стабильности, — сказал Лавров, добавив, что также речь шла про Украину и Сирию.

Переговоры Путина и Трампа длились почти полтора часа. В самом начале встречи американский лидер выразил уверенность, что результат беседы будет отличным.

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