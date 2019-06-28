Лавров раскрыл подробности встречи Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече на полях G20 обсудили такие темы, как вопросы стратегической стабильности, ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом журналистам сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Обсуждались вопросы стратегической стабильности, — сказал Лавров, добавив, что также речь шла про Украину и Сирию.

Переговоры Путина и Трампа длились почти полтора часа. В самом начале встречи американский лидер выразил уверенность, что результат беседы будет отличным.