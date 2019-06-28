СК показал видео задержания одного из топ-менеджеров "Рольфа"

По версии следствия, компания незаконно вывела из России четыре миллиарда рублей.

Главное следственное управление СКР продолжает расследование уголовного дела о незаконном выводе за границу около четырёх миллиардов рублей руководством компании "Рольф". Представители ведомства опубликовали видео задержания директора Департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро.

Как уточнили следователи, на данный момент по уголовному делу проходит четверо фигурантов, включая задержанного. Оперативники намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.

— По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф эстейт", также кипрской компании "Панабел лимитед" Сергеем Петровым. Соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной ему кипрской компании денежные средства, полученные от коммерческой деятельности в размере четырёх миллиардов рублей, — сообщили в пресс-службе СКР.

Как сообщал Лайф, 27 июня в подразделениях автодилера "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Возбуждено уголовное дело.