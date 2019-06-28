Босиком и в пакетах. Как россияне "плывут" до Шереметьево из-за потопа — видео

Ситуация вызвана ливнями, которые уже несколько дней идут в Московском регионе.

Сильный потоп у аэропорта Шереметьево заставил пассажиров босиком и в пакетах добираться до воздушной гавани. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента.

Проезд автомобилей затруднён. Некоторые легковушки наполовину ушли под воду. Одну из них владелец даже бросил посреди этого "моря".

Потоп вызван непогодой, которая на протяжении нескольких дней наблюдается в Московском регионе. А усугубил ситуацию продолжающийся ремонт — ливнёвки не справляются с потоком воды.

Как сообщалось ранее, на месте работают коммунальные службы, которые при помощи насоса пытаются откачать воду, но тот явно не справляется.