Пассажирам рекомендовали не добираться до Шереметьево на авто из-за потопа

До воздушной гавани можно доехать на "Аэроэкспрессе" и далее воспользоваться межтерминальным переходом (МТП).

Пассажирам рекомендовано не добираться до терминала "В" аэропорта Шереметьево на автомобиле и искать альтернативные маршруты из-за сильного потопа вблизи воздушной гавани. Об этом сообщается на странице аэропорта во "ВКонтакте".

— Для доступа в терминал "В" пассажирам рекомендовано пользоваться "Аэроэкспрессом" и далее межтерминальным переходом (МТП), — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, из-за вызванного непогодой потопа легковушки наполовину ушли под воду, а пассажиры вынуждены снимать обувь и в пакетах добираться до аэропорта.