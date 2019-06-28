Лайф публикует видео расстрела директора клуба "Ахмат" в Тольятти

В распоряжении Лайфа оказалось эксклюзивное видео момента убийства директора бойцовского клуба "Ахмат" в Тольятти.
На кадрах видно, как директор клуба идёт вместе с неким мужчиной, который, попрощавшись, достаёт пистолет и открывает по нему огонь в спину.
Напомним, убийство было совершено во дворе дома накануне вечером. Возбуждено дело по статье "Покушение на убийство". Преступника объявили в розыск. Клуб, которым руководил убитый, отрылся совсем недавно.
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