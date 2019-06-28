Лайф публикует видео расстрела директора клуба "Ахмат" в Тольятти

Видео не рекомендуется к просмотру не достигшими совершеннолетия, а также особо чувствительными лицами.

В распоряжении Лайфа оказалось эксклюзивное видео момента убийства директора бойцовского клуба "Ахмат" в Тольятти.

На кадрах видно, как директор клуба идёт вместе с неким мужчиной, который, попрощавшись, достаёт пистолет и открывает по нему огонь в спину.

Напомним, убийство было совершено во дворе дома накануне вечером. Возбуждено дело по статье "Покушение на убийство". Преступника объявили в розыск. Клуб, которым руководил убитый, отрылся совсем недавно.