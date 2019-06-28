Минобороны рассекретило данные о первых испытаниях автомата Калашникова

Если бы конструктор Судаев не погиб в возрасте 36 лет, развитие стрелкового оружия могло бы происходить иначе.

Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны раскрыло сведения об испытаниях образцов стрелкового оружия, которые проходили в 1943–1945 годах, среди них была конструкция старшего сержанта Калашникова. Материалы представлены на форуме "Армия-2019".

— Один из документов — это отчёт Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм, — рассказал ТАСС начальник ГРАУ МО РФ генерал-лейтенант Николай Паршин.

Другой документ раскрывает результаты испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева. Паршин рассказал, что, если бы конструктор Судаев не погиб, современное автоматическое оружие могло бы быть иным.

Несколько дней назад группа компаний "Калашников" представила на рынке гражданское стрелковое оружие — модифицированный автомат АК-12.