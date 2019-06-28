"Супермен" Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса

На экране он появится в более чем интригующей компании. Его мать сыграет легендарная Хелена Бонем Картер, а сестру — восходящая звезда из сериала "Очень странные дела".

Британский актёр Генри Кавилл, исполнивший роль Супермена в фильме "Лига справедливости", сыграет знаменитого сыщика Шерлока Холмса. В основу картины, съёмки которой стартуют уже этим летом, лёг детективный роман Нэнси Спрингер "Тайны Энолы Холмс". Он повествует о младшей сестре Шерлока, у которой тоже проявляется талант в детективных расследованиях.

Кстати, саму главную героиню сыграет Милли Бобби Браун. Это 15-летняя актриса, известная по роли Одиннадцать в сериале "Очень странные дела". А вот роль матери Энолы досталась блистательной Хелене Бонем Картер, отмечает издание Empire.

А ранее Лайф рассказывал, что в январе 2020 года стартуют съёмки триквела о Шерлоке Холмсе с Робертом Дауни — младшим и Джудом Лоу. Местом действия третьей части картины станет Дикий Запад США.