В Генуе взорвали остатки "моста-убийцы" — эпичное видео

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В августе прошлого года из-за его обрушения погибло 43 человека. Причиной трагедии стало в том числе его ненадлежащее обслуживание.

Специалисты-подрывники снесли то, что осталось от моста Моранди в итальянском городе Генуя, почти через год после того, как часть сооружения рухнула. Из-за взрыва двух больших опор из 4500 тонн бетона и стали образовалось огромное облако пыли.

Около 3500 человек, которые живут поблизости, эвакуировали перед сносом. Сейчас пожарные распыляют воду, чтобы сбить пыль, вызванную взрывом.

Напомним, пролёт моста Моранди в Генуе обвалился 14 августа 2018 года. В результате происшествия погибло 43 человека. Расследование выявило, что основные причины случившегося — конструктивные недостатки моста и его некачественное техническое обслуживание.

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