В Генуе взорвали остатки "моста-убийцы" — эпичное видео

В августе прошлого года из-за его обрушения погибло 43 человека. Причиной трагедии стало в том числе его ненадлежащее обслуживание.

Специалисты-подрывники снесли то, что осталось от моста Моранди в итальянском городе Генуя, почти через год после того, как часть сооружения рухнула. Из-за взрыва двух больших опор из 4500 тонн бетона и стали образовалось огромное облако пыли.

This is the moment the bridge was blown pic.twitter.com/B3AJV6gZH6 — ITV News (@itvnews) 28 июня 2019 г.

Около 3500 человек, которые живут поблизости, эвакуировали перед сносом. Сейчас пожарные распыляют воду, чтобы сбить пыль, вызванную взрывом.

VIDEO: The two remaining towers of the #Morandi motorway bridge in the Italian city of Genoa that collapsed nearly a year go killing 43 people have been demolished pic.twitter.com/uCjtFo9eIQ — AFP news agency (@AFP) June 28, 2019

Напомним, пролёт моста Моранди в Генуе обвалился 14 августа 2018 года. В результате происшествия погибло 43 человека. Расследование выявило, что основные причины случившегося — конструктивные недостатки моста и его некачественное техническое обслуживание.