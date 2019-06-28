Лайфу стала известна личность расстрелявшего директора клуба "Ахмат" в Тольятти

Лайфу стала известна личность предполагаемого убийцы директора тольяттинского филиала бойцовского клуба "Ахмат". Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идёт об А. Хидирове 1985 года рождения. Он уже объявлен в розыск.

Мужчины вместе шли к дому директора местного клуба. В какой-то момент они поссорились, после чего Хидиров отошёл к своей машине, взял оттуда пистолет и четыре раза выстрелил в Илью Тягуна, после чего сел в автомобиль и скрылся с места преступления.

Ранее Лайф публиковал кадры с камер наблюдения, которые сняли момент убийства Тягуна.