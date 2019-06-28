В Казани Mercedes "припарковался" в стену зоопарка

По данным ГИБДД, 31-летний водитель иномарки потерял управление, почувствовав себя плохо.

"Мерседес" влетел в стену строящегося зоопарка "Река Замбези" в Казани. Об этом сообщается в паблике "Регион-116 | Казань" во "ВКонтакте".

Как отметили в ГИБДД, 31-летний мужчина направлялся по улице Даурская со стороны Аметьевской магистрали. Он почувствовал себя плохо — закружилась голова — и потерял управление. Серьёзных травм он не получил. Сработали системы безопасности машины.

Ранее сообщалось, что "нива" влетела в остановку с туристами в Сочи. Лайф публиковал видео с места ДТП.