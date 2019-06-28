В Новоуральске спасли щенков, которые едва не утонули в мазуте

Активисты уже написали заявление в полицию. Полиция выясняет, кто разлил стройматериал.

В Новоуральске в Свердловской области нашли тонущих в мазуте щенков. Животные чуть не погибли из-за человеческой халатности, сообщает Mash.

Разлив мазута произошёл возле лесополосы у городского битумного завода. Его никто не спешил устранять. В западню угодило несколько собак и сорок. Щенков спас рабочий. Вытащить пернатых не удалось — они погибли.

Собак отмыли. Сейчас они идут на поправку. Активисты уже написали заявление и теперь правоохранительные органы ищут виновных в ЧП.

Ранее Лайф сообщал, что московские ветеринары провели сложнейшую операцию кенгуру по замене скакательного сустава.