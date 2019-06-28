Забравшийся под машину котёнок парализовал движение на дороге в Челябинске

Усатый не смог самостоятельно выбраться из-под автомобиля, но спасательная операция прошла успешно.

Маленький чёрный котёнок забрался под одну из машин и парализовал движение на дороге в центре Челябинска. Видео появилось в паблике "Пчела — Новости Челябинска" в соцсети "ВКонтакте".

Самостоятельно выбраться из-под автомобиля животное не смогло. Тогда на дорогу вышли и водители, и прохожие — все полезли под машину ради спасения усатого. Вскоре он благополучно скрылся в подворотне.

Напомним, что ранее сотрудник ДПС остановил движение автомобилей на одной из улиц Челябинска, чтобы перевести через дорогу хромого пса.