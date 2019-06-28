Забравшийся под машину котёнок парализовал движение на дороге в Челябинске

Маленький чёрный котёнок забрался под одну из машин и парализовал движение на дороге в центре Челябинска. Видео появилось в паблике "Пчела — Новости Челябинска" в соцсети "ВКонтакте".
Самостоятельно выбраться из-под автомобиля животное не смогло. Тогда на дорогу вышли и водители, и прохожие — все полезли под машину ради спасения усатого. Вскоре он благополучно скрылся в подворотне.
Напомним, что ранее сотрудник ДПС остановил движение автомобилей на одной из улиц Челябинска, чтобы перевести через дорогу хромого пса.
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