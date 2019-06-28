Трамп вместо разговора с испанским премьером указал ему на место

Глава кабмина в ответ на жест американского президента улыбнулся и занял приготовленное для него кресло.

Испанская пресса подметила один инцидент на саммите G20 в Осаке. Президент США Дональд Трамп встретил в зале заседаний премьер-министра Испании Педро Санчеса и указал ему на его кресло, что многие восприняли как унижающий жест. Они предположили, что Санчес хотел поговорить с Трампом, но получил отказ. Видео публикует La Vanguardia.

Издание узнало у одного из сотрудников протокола, который был свидетелем событий, что премьер Испании и президент США находятся в хороших отношениях, а жест не нёс никаких оскорбительных смыслов. Смех же Санчеса стал реакцией на шутку Трампа.

Сегодня же на встрече лидеров стран "Большой двадцатки" Трамп в диалоге с Путиным сравнил работу журналистов с вручением премии "Оскар".