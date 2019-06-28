В Грузии отказались дать дополнительные гарантии безопасности россиян

Замглавы МИД заявил, что за последние пять лет якобы не зарегистрировано ни одного нападения на отдыхающих.

Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать какие-либо юридические гарантии безопасности россиянам после прошедших в Грузии массовых акций протеста, которые также носили антироссийский характер. По мнению дипломата, имеющихся грузинских законов и работы правоохранительных органов уже достаточно для обеспечения безопасности российских туристов.

— Мы уже гарантируем, — сказал РИА "Новости" Хвтисиашвили, отвечая на вопрос, готовы ли дать гарантии безопасности россиянам в Грузии.

Как пояснил замглавы МИД Грузии, вопрос о юридическом оформлении каких-либо дополнительных гарантий не стоит.

— Посмотрите статистику — там ни одного происшествия за последние пять лет не было и сейчас не было, у российских туристов спросите, — заявил Хвтисиашвили.

Однако, как сообщал Лайф, 22 июня в Тбилиси группа националистов напала на съёмочную группу телеканала "Россия 24" в тот момент, когда журналисты брали интервью у владельцев туристического агентства. Отбиться от нападавших журналистам помог муж главы турагентства.

Напомним, 20 июня грузинский парламент осадили оппозиционеры из-за появления российских депутатов на форуме в здании. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" президент РФ Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. Цель запрета — обеспечить безопасность россиян.