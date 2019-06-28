Путин и Меркель пообщались "на ногах" в кулуарах G20

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель пообщались "на ногах" в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кроме того, краткие беседы были с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и премьером Канады Джастином Трюдо.

По данным агентства, Путин и Трюдо вели активную беседу, а в конце разговора пожали друг другу руки.

Ранее у лидера России состоялась полноформатная встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая длилась почти полтора часа.