На Урале директора уволили за чужую яхту в школьном гараже

Сейчас группа родителей учащихся собирает подписи, чтобы восстановить педагога в должности.

Директора школы № 10 города Чайковский Пермского края Валентину Дерюшеву уволили за то, что она сдала школьный гараж в аренду, не поставив в известность Управление образования. Об этом сообщает портал "Чайковские новости".

Факт незаконной сделки стал известен после того, как в местных пабликах распространили фотографии яхты в гараже. Её вывозили при помощи дорогого внедорожника Mercedes.

Ситуацией заинтересовалась городская прокуратура. В отношении Валентины Дерюшевой возбудили дело об административном правонарушении.

Группа родителей учащихся школы собирает подписи, чтобы восстановить директора в должности. Под обращением уже подписались сотни человек. Отмечается, что сама экс-директор не против своего восстановления на посту. Обращение родителей учащихся 2 июля рассмотрят на внеочередном заседании горсовета.

Ранее Лайф сообщал, что в ХМАО уволилась воспитательница, угрожавшая заклеить детям рты.