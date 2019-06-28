Зеленский дал украинское гражданство 14 воевавшим в Донбассе иностранцам

Четырнадцать иностранцев, воевавших в Донбассе на стороне Киева, получили украинское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Так, паспорта гражданина Незалежной получат Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.
По словам Зеленского, практика предоставления гражданства будет продолжена после поступления материалов от Миграционной службы Украины.
Ранее сообщалось, что 28 мая Зеленский отменил указ предыдущего главы государства Петра Порошенко о лишении гражданства экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. На следующий день политик вернулся в страну. В аэропорту его встретили караваем.
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