Фанатов возмутила "зажравшаяся" экс-солистка группы Hi-Fi

По мнению же самой певицы, она честным трудом заслужила тот образ жизни, который ведёт.

Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина написала в "Инстаграме", что не смогла бы с двумя детьми прожить на 100 тысяч рублей в месяц. Это вызвало гнев её подписчиков, которые не поленились написать множество негативных комментариев в адрес певицы, решив, что она "зажралась".

Исполнительница пояснила, что ей нужно регулярно ухаживать за собой, ходить в спортзал, "а не бегать по улицам", ужинать в ресторанах, летать на отдых и тратить на бензин по 40 тысяч рублей в месяц. Терёшиной посоветовали спуститься с небес.

— Тань, ну включи ты свой недоразвитый мозг и пойми наконец, что даже 90% твоих подписчиков, как и большинство жителей в России, так и живут (в аду), как ты сказала, на обычных работах в Москве даже 100 не платят, — написала одна из подписчиц.

Когда же ей намекнули, что на её роскошную жизнь зарабатывает молодой муж-бизнесмен, певица начала яро спорить с хейтерами. Она заявила, что сама много гастролирует и выпускает популярные композиции. По мнению Терёшиной, она заслужила тот образ жизни, который ведёт.

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