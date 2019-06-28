В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Трампа

В Кремле заявили, что переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа были насыщенными. Однако из-за ограничения по времени лидеры двух стран не смогли углублённо обсудить все вопросы, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Достаточно насыщенная по затронутым вопросам тема. Конечно, ограниченность по времени не позволила углублённо обменяться мнениями по тем темам, которые были затронуты. Но тем не менее говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран, — заявил Песков.

Он пояснил, что Путин и Трамп также договорились посмотреть, какие факторы мешают расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, они обсудили ситуацию в Идлибе, Сирии, Китае и подняли тему стратегической стабильности. Путин и Трамп договорились и о том, что затронутые вопросы будут обсуждаться по линии внешнеполитических и финансовых ведомств.

Как уже сообщал Лайф, сегодня на полях G20 в Осаке состоялись полноформатные переговоры Путина и Трампа. Беседа длилась почти полтора часа.