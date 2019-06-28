В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Трампа

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

В Кремле заявили, что переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа были насыщенными. Однако из-за ограничения по времени лидеры двух стран не смогли углублённо обсудить все вопросы, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Достаточно насыщенная по затронутым вопросам тема. Конечно, ограниченность по времени не позволила углублённо обменяться мнениями по тем темам, которые были затронуты. Но тем не менее говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран, — заявил Песков.

Он пояснил, что Путин и Трамп также договорились посмотреть, какие факторы мешают расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, они обсудили ситуацию в Идлибе, Сирии, Китае и подняли тему стратегической стабильности. Путин и Трамп договорились и о том, что затронутые вопросы будут обсуждаться по линии внешнеполитических и финансовых ведомств.

Как уже сообщал Лайф, сегодня на полях G20 в Осаке состоялись полноформатные переговоры Путина и Трампа. Беседа длилась почти полтора часа.

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