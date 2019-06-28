Кремль в ближайшие дни направит Трампу официальное приглашение на юбилей Победы

Предварительное согласие американский лидер уже озвучил в ходе встречи с Владимиром Путиным на полях G20 в Осаке.

Российская сторона ещё не направляла американскому лидеру Дональду Трампу официальное приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако сделает это в ближайшие дни. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Действительно, Путин пригласил Трампа в следующем году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, — проинформировал он. — Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено.

Ранее о предварительном согласии Дональда Трампа отметить День Победы в Москве заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Он рассказал, что в ходе беседы на эту тему американский лидер отметил вклад советского народа в победу над фашизмом.

Напомним, что для подготовки памятных и праздничных мероприятий к 75-летию Победы в нашей стране был создан специальный комитет, а также сформировано 16 рабочих групп, которые занимаются различными направлениями подготовки юбилейного торжества.