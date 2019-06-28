Песков рассказал, о чём Путин говорил с Мэй с глазу на глаз

Глава Правительства Великобритании получила ответы на все интересующие её вопросы, рассказали в Кремле.

Президент России Владимир Путин и британский премьер-министр Тереза Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В этом формате премьер-министр Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, глава Правительства Великобритании получила ответы на все интересующие её вопросы. Песков отметил, что двусторонняя встреча после изрядного перерыва в общении прошла "на высоком уровне". Москва и Лондон также признали необходимость искать новые форматы, чтобы оживить двустороннее взаимодействие.

Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон подозревает в этом двух россиян. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, выполнявшие задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.