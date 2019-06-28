Трамп расцеловал первую леди Аргентины на G20, пока Меланьи нет рядом

Красавицу-супругу своего коллеги он особо выделил во время церемонии фотографирования.

Президент Дональд Трамп во время сбора для общего фото на саммите G20 в Японии отдельно поприветствовал Хулиану Аваду — жену президента Аргентины Маурисио Макри. Телеканал Fox News показал, как американский лидер расцеловал жену коллеги в то время, как с остальными участниками он обменялся простыми рукопожатиями.

После Трамп ещё несколько раз поворачивался, чтобы перекинуться несколькими фразами. А после фотографирования пошутил, обращаясь к Хулиане Аваде, чем вызвал смех первой леди Аргентины.

Как уже сообщал Лайф, Трамп прибыл на саммит G20 без первой леди США — Меланьи. В Осаку он взял свою дочку Иванку и зятя.