Родители 9-классников пожаловались на поборы и "допросы" в новосибирской школе

Они говорят, что к детям относятся как к преступникам в полиции, а директор ведёт себя так, будто школа частная.

В школе № 41 в Новосибирске действует особая схема перевода девятиклассников в десятый класс. В частности, дети должны пройти похожее на допрос собеседование, где учителя голосуют за его кандидатуру. А также заплатить тысячу рублей. Об этом Лайфу рассказали возмущённые родители учеников и сами дети.

По их словам, внесение денег прохождения ещё не гарантирует. Главное — то самое собеседование. Одна из учениц, Ксения Ч., которая его не прошла, рассказала, чему там подвергают детей.

— Подошла наша очередь. Мы с мамой вошли. Были как подсудимые с мамой. Перед нами были все учителя-предметники. Они начали все обсуждать меня: с кем я гуляю, кто у меня дома бывает, как учусь. В конце директор сказала: "Мы не хотим тебя тут видеть". И все подняли руки. Я расстроилась, расплакалась. Мама моя вступилась за меня и сказала, зачем они мне портят судьбу, у неё были планы на одиннадцатый класс, — рассказала девушка, которая теперь вынуждена идти в другую школу.

— Мы сдали 1000 рублей и проходили собеседование. Мы зашли, как перед судом. Учителя давили на меня, нагнетали. Мама была в шоке, как они разговаривают со мной, и она даже расплакалась. Меня взяли, я пойду в 10-й класс. Из 25 человек 5 не допустили до 10-го класса, — рассказала ещё одна девочка, которая уже закончила 10-й класс.

Её мама, в свою очередь, отметила, что её ребёнка допрашивали, будто она злоумышленник и находится в полиции на допросе.

— Директриса ведёт себя, как будто эта школа не государственная, а коммерческая, — отметила она.

Комментарии представителей школы Лайфу получить пока не удалось. Тем не менее этой информацией заинтересовалась региональная прокуратура и СУ СК РФ по региону.