Чиновница из Новороссийска ударила журналистку за сюжет о загрязнении моря

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Пострадавший корреспондент и сотрудница мэрии. Фото © "Наша газета"

В мэрии заявили, что прогоняли сотрудницу СМИ с места аварийно-восстановительных работ, где было опасно находиться.

Корреспондент издания "Наша газета" Ольга Макаренко в Новороссийске пыталась снять берег Чёрного моря, входящий в особо охраняемую зону "Прилагунье", куда попали сточные воды. В осуществлении редакционного задания ей начали препятствовать работники водоканала и сотрудница мэрии Новороссийска. Все подробности Макаренко раскрыла в своём материале. А издание опубликовало видео с последствиями загрязнения.

По словам Макаренко, во время съёмки у неё пытались отобрать телефон, а удар нанесла помощница мэра Новороссийска Анжелика Коваленко. Сама Коваленко назвала свои действия самозащитой, сообщают "Вести".

Заявление от Макаренко направлено в полицию. Проводится проверка по факту конфликта, после чего будет решено, будет ли возбуждаться дело.

Ранее Лайф сообщал, что на российских журналистов напали во время митингов в Тбилиси.

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