"Будет весело". Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер с юмором отреагировал на вопрос журналистов о судьбе транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Напомним, что срок действия текущего транзитного контракта истекает 31 декабря 2019-го.
— Как будут развиваться события первого января, спрашиваете? Первого января — Новый год. Ну а если Новый год, значит, будет весело, — пошутил Миллер.
Он добавил, что до истечения действующего контракта "Нафтогаз" не сможет подписать новый: это продиктовано законодательством ЕС.
— Так что этот поезд уже ушел, ему можно посмотреть только вслед, — добавил глава "Газпрома".
Напомним, что в середине июня глава Минэнерго Александр Новак объявил о готовности Москвы возобновить поставки газа в Незалежную. Однако его предложение исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал абсурдным, а впоследствии компания предложила "Газпрому" альтернативу транзитному договору в виде заключения контракта на своп газа.
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