Зеленский присвоил трём ликвидаторам аварии в Чернобыле звание Героев Украины

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Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины

Они, рискуя своими жизнями, предотвратили возможный второй взрыв на Чернобыльской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героев Украины трём ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электрической станции. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Высшей государственной награды удостоились старший инженер-механик реакторного цеха ЧАЭС Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха Валерий Беспалов, а также посмертно её получил начальник смены Борис Баранов.

Вскоре после аварии они спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Так они предотвратили контакт расплавленного ядерного материала с водой. Без этого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв на Чернобыльской АЭС.

Ранее Лайф сообщал, что сценарист "Чернобыля" заявил о желании показать Западу героизм советских людей.

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