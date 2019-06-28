Путин на ужин в честь лидеров стран G20 пришёл со своей кружкой-термосом

С этим сосудом, сохраняющим напиток горячим, российского лидера можно было увидеть и во время прямой линии, которая прошла неделю назад.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

Президент России Владимир Путин пришёл на ужин в честь лидеров стран G20 со своей кружкой-термосом. Как пояснил пресс-секретарь Дмитрий Песков, это связано с тем, что глава государства постоянно пьёт из неё чай.

— Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса, — рассказал представитель Кремля РИА "Новости".

Эту термокружку у российского лидера можно было увидеть и во время прямой линии, которая прошла 20 июня 2019 года, а также в ходе различных интервью.

На ужине Путин также был с термосом и после тоста лидера Японии Синдзо Абэ чокнулся им с бокалом американского президента Дональда Трампа. Судя по цвету напитка, в бокале Трампа была кола. Тот ранее заявлял, что не пьёт алкоголь.

Напомним, что Путин находится в Японии, где принимает участие в саммите G20. Глава государства уже провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьером Британии Терезой Мэй и другими зарубежными лидерами.