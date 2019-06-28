Дальневосточные студенты представили уникальные разработки в медицине

Сейчас в стране если и есть такие изобретения, то только зарубежного производства, что сказывается на их стоимости.

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представили разработанный ими прототип стимулятора центральной нервной системы. Его цель — лечить хронические болевые синдромы и нарушения функции нервной системы: эпилепсии, болезни Паркинсона и другие болезни. Об этом сообщается на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Сейчас на российском рынке представлены только зарубежные аналоги этой разработки. Средняя цена таких устройств — порядка миллиона рублей. Отечественный прибор обойдётся дешевле и станет доступным для большего количества нуждающихся пациентов.

Другой важный проект студентов ДВФУ — бионические протезы нижних конечностей, которые управляются с помощью электроники, двигателей и нейронных систем. В конце июня студенты представят искусственную стопу на защите диплома, а после её протестируют жители Приморского края с ограниченными возможностями. Отмечается, что первым опробует новое изобретение член команды разработчиков, который потерял конечность после падения с высоты.

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