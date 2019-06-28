"Краснодарскому каннибалу" дали 12 лет колонии строгого режима

"Краснодарского каннибала" Дмитрия Бакшеева приговорили к 12 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Это решение вынес Прикубанский районный суд, признав местного жителя виновным в убийстве знакомой и надругательстве над ее телом, сообщает СУ СКР по региону.

— Приговором Прикубанского районного суда Дмитрию Бакшееву назначено наказание в виде 12 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, — говорится в сообщении следователей.

В ведомстве напомнили, что Бакшеев признан вменяемым, однако у него есть признаки психического расстройства.

Как уже сообщал Лайф, в сентябре 2017 года Бакшеев вместе с супругой, которую уже приговорили к 10 годам, познакомился с женщиной и начал распивать спиртные напитки. В какой-то момент они поссорились, из-за которого Бакшеева стала подстрекать супруга к убийству новой знакомой. Тот достал нож и убил 35-летнюю женщину, тело он ее расчленил. Часть останков Бакшеев спрятал, а часть забрал. Причем с одним из фрагментов тела он даже сфотографировался. Подробнее о громком деле читайте в материале Лайфа.