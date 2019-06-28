Хабаровчан из пятиэтажки заставили платить за ремонт несуществующего лифта

В фонде капитального ремонта заявили, что исполняют законную норму, применяя повышенный тариф, ведь здание числится как дом с лифтом.

Жители пятиэтажки в Хабаровске в апреле этого года получили квитанции, в которых был указан долг в размере 5000 рублей с каждой квартиры за капитальный ремонт лифта, которого в доме за 50-летнюю историю никогда не было. Дело в том, что в 2004 году к зданию пристроили восьмиэтажный дом, которому присвоили тот же адрес.

Раньше жители пятиэтажки платили по 5 рублей 43 копейки за квадратный метр площади своих квартир. Но в новых платёжках обнаружили тарифную плату в размере 7 рублей 76 копеек, а также сумму долга.

— Живу тут с первого дня! Тут никогда не было лифта! Я не собираюсь платить за лифт, которого нет. Одна квитанция с долгом пришла в апреле. Мы везде писали об этой несправедливости, — рассказала Лайфу жительница пятиэтажного "оригинального" дома.

Директор регионального фонда капитального ремонта Алёна Сидорова объяснила, как произошла такая ситуация.

— Наши тарифы утверждены постановлением Хабаровского края. В них указывают тип многоквартирного дома — с оснащением лифтовым оборудованием либо без оснащения. Если дом принадлежит к типу, который оснащён лифтовым оборудованием, то к нему применяется тариф как для многоквартирного дома по самому высокому тарифу — это 7 рублей 76 копеек, — заявила женщина Лайфу.

Она заверила, что теперь для пятиэтажки изменят тариф, сделают его как для дома без лифта. Правда, уплаченные лишние деньги напрямую возвращать не будут. Говорят, они пойдут на капитальный ремонт крыши.

Весной этого года глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что россиян заставляют переплачивать за коммунальные услуги в два раза больше необходимого.