Похороны лидера "Високосного года" пройдут в кругу близких

Родственники лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова планируют похоронить его в ходе тихой церемонии с участием только близких людей.
— Похороны пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, — передаёт РИА "Новости" слова экс-участника группы Дмитрия Гугучкина.
Напомним, сердце музыканта остановилось 25 июня. Популярность Калинникову принесли такие композиции, как "Тихий огонёк" (главная тема сериала "Дальнобойщики"), "Метро" и "Лучшая песня о любви". За всё время существования рок-группы "Високосный год" коллектив выпустил единственный альбом — "Который возвращается".
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