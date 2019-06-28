Похороны лидера "Високосного года" пройдут в кругу близких

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Илья Калинников. Фото © "Кинопоиск"

Рок-группа выпустила единственный альбом, который стал очень популярным в стране.

Родственники лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова планируют похоронить его в ходе тихой церемонии с участием только близких людей.

Похороны пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, — передаёт РИА "Новости" слова экс-участника группы Дмитрия Гугучкина.

Напомним, сердце музыканта остановилось 25 июня. Популярность Калинникову принесли такие композиции, как "Тихий огонёк" (главная тема сериала "Дальнобойщики"), "Метро" и "Лучшая песня о любви". За всё время существования рок-группы "Високосный год" коллектив выпустил единственный альбом — "Который возвращается".

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