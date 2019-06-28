В работе "Яндекса" произошли сбои

Большая часть пользователей испытывала проблемы с открытием главной страницы поисковика.

В работе сервисов компании "Яндекс" сегодня наблюдались сбои. Это следует из данных портала Downdetector, который фиксирует проблемы с функционированием интернет-сервисов.

Большинство пользователей (84%) испытывали проблемы с открытием сайта "Яндекса", 12% столкнулись с проблемами в почте, ещё 2% — с сервисом "Яндекс.Деньги". Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, сбои уже устранены.

Ранее сообщалось, что западная разведка в прошлом году взломала серверы компании для слежки за пользователями сервисов "Яндекса". По информации источника агентства Reuters, это было сделано при помощи вредоносной программы Region. В самой компании факт атаки подтвердили, но заверили, что она была оперативно отражена и данные пользователей не были затронуты.