Найден мёртвым "белгородский отелло", застреливший сына и мать своей бывшей

Мужчина с оружием пришёл по месту жительства бывшей возлюбленной и начал палить.

Жителя Белгородской области, которого разыскивали по подозрению в убийстве десятилетнего ребёнка и его 72-летней бабушки, нашли с огнестрельным ранением в Воронежской области. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

— Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Как сообщалось ранее, жестокая расправа произошла вечером 26 июня. Пенсионерка и мальчик скончались на месте. "Белгородский Отелло" также ранил саму 34-летнюю бывшую возлюбленную и находившегося с ней мужчину. Они в больнице.