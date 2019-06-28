За топ-менеджера "Рольфа" предложили залог в 20 млн рублей

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Директор департамента анализа и развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолий Кайро. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

По версии следствия, компания незаконно вывела из России четыре миллиарда рублей.

Адвокаты задержанного топ-менеджера автодилера "Рольф" Анатолия Кайро попросили отпустить его под залог в размере 20 млн рублей. Сумма была названа в пятницу на заседании Басманного суда столицы. Отметим, что Кайро — единственный задержанный по уголовному делу о незаконных валютных операциях, связанных с "Рольфом".

— Просим приобщить поручительство "Рольфа" о возможности внести залог в размере 20 миллионов рублей, — выступила на заседании одна из адвокатов Кайро.

Как сообщал Лайф, 27 июня в подразделениях автодилера "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Затем стало известно о возбуждении уголовного дела: по версии следствия, компания незаконно вывела из России четыре миллиарда рублей.

По делу также проходит основатель компании — Сергей Петров. Он скрывается за границей.

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