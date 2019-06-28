Сергей Зверев допустил, что пойдёт в депутаты

По словам шоумена, он готов выдвинуть свою кандидатуру, если его попросят россияне.

Парикмахер, шоумен Сергей Зверев не исключает возможности выдвижения своей кандидатуры в депутаты. Он допустил это, комментируя решение суда оштрафовать его за одиночный пикет.

— Я этот вопрос не исключаю... Считаю, если буду стоять перед фактом и народ мне скажет: "Давай! Надо, для того чтобы вот то-то, то-то, то-то. Народу это необходимо". Тогда — да, — заявил журналистам Сергей Зверев после завершения судебного заседания.

Адвокат остался недоволен решением апелляционной инстанции и заявил, что будет обжаловать это решение и, если потребуется, готов дойти вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, Зверев 4 марта выходил на пикет у стен Кремля против строительства завода на берегу Байкала. Поскольку акция проводилась у резиденции президента, что запрещено законом, суд постановил оштрафовать пикетчика на 15 тысяч рублей. Адвокаты Зверева оспорили это решение. Суд апелляционной инстанции снизил сумму штрафа до 10 тысяч рублей.

Вскоре Межрегиональная природоохранная прокуратура провела проверку законности строительства предприятия около озера и нашла нарушения при выделении участка под застройку. Кировский районный суд Иркутска приостановил строительство. А 25 июня решение нижестоящей инстанции подтвердил Иркутский областной суд.