Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать

Пенсионные ожидания граждан сильно зависят от уровня их доходов в настоящее время.

Каждый третий россиянин хотел бы получать 30 тысяч рублей ежемесячно после выхода на пенсию. Так высказались респонденты, опрошенные негосударственным пенсионным фондом Сбербанка.

28 процентов заявили, что хотели бы пенсию от 45 до 60 тысяч рублей в месяц. 15 процентам опрошенных для комфортной жизни достаточно 20 тысяч рублей.

— Большинству людей, заработок которых не превышает 35 тысяч рублей на члена семьи, на пенсии будет комфортно жить на выплаты до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом говорят от 30 до 40% опрошенных с таким уровнем дохода. Среди тех, кто зарабатывает 35–45 тысяч рублей и свыше 55 тысяч рублей на члена семьи в месяц, большинство хочет получать пенсию в 45–60 тысяч рублей, — сообщает пенсионный фонд Сбербанка.

Негосударственный пенсионный фонд также сообщает, что больше всего на пенсии хотят получать военные. Каждый пятый военнослужащий указал на желаемую пенсию не менее 100 тысяч рублей, а самыми скромными оказались нынешние студенты и домохозяйки. Они рассчитывают на 15–20 тысяч в месяц.

Лайф ранее сообщал, что с первого июля начнётся выплата пенсий по новым правилам. Впервые с учётом повышения пенсионного возраста.