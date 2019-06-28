Суд отправил топ-менеджера "Рольфа" под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест сроком до 25 августа директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро. Он является единственным задержанным по делу о незаконном выводе за рубеж около 4 миллиардов рублей.
Адвокаты предлагали отпустить Кайро под залог в размере 20 миллионов. Однако суд решил удовлетворить ходатайство следствия, приняв во внимание тот факт, что топ-менеджер обвиняется в совершении тяжкого преступления и может скрыться от органов следствия. Отметим, что Кайро — гражданин Украины, но имеет вид на жительство на территории нашей страны.
Как сообщал Лайф, 27 июня в подразделениях автодилера "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Затем стало известно о возбуждении уголовного дела: по версии следствия, компания незаконно вывела из России четыре миллиарда рублей.
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