Знаменитый певец признался в интернет-романе с Меган Маркл

Правда, продлился он совсем недолго. По словам исполнителя, с самого начала было понятно, что у них ничего не выйдет.

Меган Маркл в своё время активно переписывалась с финалистом ТВ-шоу X-Factor Мэттом Кардлом. Певец был восхищён её игрой в "Форс-мажорах", пишет портал "Дни.ру".

Всё началось с того, что Мэтт в 2015 году подписался на профиль Меган Маркл в социальных сетях. Меган сразу ответила взаимностью мужчине, отметив, что болела за него на шоу X-Factor. У пары началась активная переписка, после которой Маркл предложила "не тянуть время" и встретиться.

Однако именно тогда певец встретил свою судьбу — будущую жену Эмбер Хернаман и оставил без внимания предложение Меган Маркл. По словам исполнителя, с самого начала было понятно, что у них ничего не выйдет.

Ранее Меган Маркл впервые появилась на публике после родов.