Дизайн следующих устройств Samsung Galaxy придумают фанаты бренда

В честь десятилетия линейки Galaxy Samsung запустила конкурс, в ходе которого любой желающий может предложить дизайн будущих флагманских устройств.

Проект называется Samsung Mobile Design Competition. Компания проводит его совместно с известным дизайнерским журналом Dezeen. В рамках конкурса любой может предложить инновационные способы использования устройств Galaxy. Работы принимаются в категориях продуктового и графического дизайна.

В первом случае участники могут предложить идеи новых аксессуаров для смартфонов, планшетов и носимых устройств Galaxy (в том числе для Galaxy Watch и Galaxy Buds). Во втором — работы, которые переосмысливают традиционные представления о фоновой графике и используют новые элементы, в том числе интерактивные технологии и контекстуальный анализ.

В каждой категории будет определено пять финалистов. Уже из них жюри, в числе которых будут и руководители Samsung, выберут трёх победителей. Главный приз за первое место в каждой категории составляет 10 тысяч долларов. Победители, занявшие второе и третье места, получат денежные призы — 5000 долларов и 3000 долларов соответственно, остальным финалистам вручат почётные грамоты с призом в 1000 долларов.

Заявки принимаются до 4 августа.