В Правительстве Испании объяснили инцидент с жестом Трампа в адрес премьера

По сообщению источника, который находился рядом с политиками, всё оказалось не так, как расценили журналисты.

В Правительстве Испании заверили, что произошедшее между президентом США Дональдом Трампом и исполняющим обязанности премьера Испании Педро Санчесом на саммите G20 в японской Осаке было всего лишь шуткой.

— Ничего вроде приказа сесть или подобного. Этот эпизод был шуткой, — передаёт РИА "Новости" слова собеседника в испанском правительстве.

Напомним, ранее СМИ распространили видео, в котором американский лидер Дональд Трамп встретил в зале заседаний премьер-министра Испании Педро Санчеса и указал ему на его кресло. Санчес в ответ широко улыбнулся и сел. Многие восприняли это как унижающий жест.

Однако, по сообщению представителя службы протокола, который находился рядом с политиками, Трамп сказал Санчесу: "У тебя хорошее место" и показал на стул. В ответ на это и рассмеялся и.о. премьера Испании.