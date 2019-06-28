Беглов назначил Капитанова главой комитета Смольного

Эксперты уже назвали кадровую политику врио губернатора примером конструктивного диалога.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Олега Капитанова на должность председателя городского Комитета по межнациональным отношениям и миграционной политике. Об этом сообщила вечером 28 июня пресс-служба Смольного.

Таким образом, Беглов выполнил своё обещание, данное на заседании городского правительства 25 июня. Врио губернатора понравился вопрос, заданный ему представителем ЛДПР, и предложил ему "не трусить", а занять ответственную должность. Капитанов в тот же день ответил, что с огромным удовольствием возглавит структуру Смольного.

К слову, эксперты назвали кадровую политику Беглова примером конструктивного диалога. По их словам, от назначения представителя ЛДПР главой одного из комитетов Смольного выиграют все стороны, а главное — сами петербуржцы.