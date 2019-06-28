Медведчук не смог цензурно объяснить реакцию Зеленского на освобождение пленных

Лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" напомнил, что он не посредник Киева, а представитель партии и мирных граждан.

Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что он не может понять реакцию президента Владимира Зеленского на освобождение пленных украинцев. Политик отметил, как болезненно и нервно лидер страны отреагировал на то, что Медведчуку удалось договориться с властями ДНР и ЛНР об освобождении четырёх человек.

— Когда я наблюдал вчера его такую болезненную, нервозную реакцию по поводу того, что произошло в Минске, что было принято решение руководителями Донецка и Луганска об освобождении четырёх граждан Украины — это вообще необъяснимо. Я это на доступном, цензурном языке объяснить не могу, — приводит слова Медведчука телеканал "112 Украина".

Медведчук добавил, что он не посредник от киевских властей, а представляет интересы своей партии и людей, которые хотят мира.

— Я представляю интересы партии, интересы людей, которые хотят мира, а их 80%, и я представляю родственников, которые хотят видеть своих сыновей и мужей дома, в семье, на родине, — высказался политик.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что ДНР и ЛНР добровольно освободили четырёх украинских военнопленных. А реакции Зеленского также удивился российский сенатор Алексей Пушков, заметив, что Медведчук добивался освобождения пленных долгое время, а не "перед выборами", как заявил Зеленский.