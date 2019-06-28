СМИ: Под Волгоградом после ДТП сгорела машина депутата Госдумы

Сообщается, что в результате аварии погибли водитель и пассажирка. Находившаяся также в салоне девочка выжила.

В Еланском районе Волгоградской области разбилась служебная машина депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева. В результате ДТП погибло два человека. Однако самого депутата в машине не было, сообщает портал "Блокнот Камышин".

Отмечается, что водитель парламентария ехал на большой скорости и не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, врезался в столб, потом несколько раз перевернулся и загорелся.

Кроме водителя в машине находилось ещё два человека. Сообщается, что это экс-депутат областной думы и её 10-летняя внучка. Водитель и женщина погибли. Девочку доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Лайф сообщал, что под Ульяновском в ДТП погибло трое полицейских.