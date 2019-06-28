Найденные в Москве карты Сбербанка потеряли курьеры Почты России

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Источники в банке отмечают, что карты не были активированы и в отсутствии пин-кодов представляли из себя просто пластик.

Найденные в Москве карты Сбербанка были утеряны курьерами Почты России при доставке в офис банка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в кредитной организации.

Как отмечается, утерянные карты не несут рисков хищения персональных данных клиентов банка — они не были активированы и в отсутствии пин-кодов представляли из себя просто пластик.

В настоящее время все карты изъяты и находятся в банке. Сбербанк и Почта России проводят служебное расследование инцидента, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на пластиковых картах содержатся личные данные получателей (фамилия и имя), номер, срок действия и CVV-код.

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