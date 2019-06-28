"Аэрофлот" планирует купить ещё сто лайнеров Sukhoi Superjet

Сейчас в парке компании 49 таких воздушных судов. До катастрофы в аэропорту Шереметьево их было 50.

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил, что компания готова приобрести 100 новых самолётов Sukhoi Superjet 100 и готова подписать контракт по ним в этом году.

— Мы не отказываемся ни от поставок ещё 100 самолётов SSJ-100, ни от дополнительных 35 МС-21. Мы готовы подписать контракт по "сухим" уже в этом году, — рассказал он журналистам.

Он отметил, что сейчас условия контракта и график поставок авиалайнеров находятся в стадии проработки.

Сейчас в парке компании 49 SSJ-100. До катастрофы в аэропорту Шереметьево их было 50.

Ранее Лайф сообщал, что топ-менеджеров "Аэрофлота" лишили премий из-за катастрофы "суперджета".