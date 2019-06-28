Редактор Financial Times назвал Путина непростым собеседником

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Владимир Путин (справа) во время интервью главному редактору газеты Financial Times Лайонелу Барберу (второй слева) и главе московского бюро газеты Financial Times Генри Фою (слева). 

Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ /ТАСС

Лайонел Барбер признался, что сожалеет о том, что перебил главу государства, когда тот отвечал на один из вопросов.

Редактор британской газеты Financial Times Лайонел Барбер, интервью которому дал президент России Владимир Путин, назвал российского лидера собранным и непростым собеседником. Об этом он заявил в эфире радиостанции LBC.

Он также описал российского лидера как "уклончивого и подкалывающего" собеседника. Барбер признался, что сожалеет о том, что один раз перебил Путина, когда тот отвечал на один из вопросов. В целом журналист считает, что интервью получилось дружелюбным.

Напомним, в интервью Financial Times российский лидер, в частности, заявил, что в России нет олигархов, а также признался, что давно думает о преемнике.

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