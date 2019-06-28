Песков назвал положительным сам факт встречи Путина и Мэй

На переговорах британский премьер дала понять о готовности восстанавливать торгово-экономическое сотрудничество.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после долгих напряжённых отношений между Великобританией и РФ сам факт встречи президента России Владимира Путина и британского премьера Терезы Мэй положителен.

— Была очень долгая пауза в общении на высшем уровне в российско-британских отношениях. Поэтому сам факт того, что встреча состоялась, весьма положителен, — высказался Песков в эфире телеканала "Россия 24".

— Весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая чётко давала понять о готовности искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, — добавил пресс-секретарь президента России.

Представители британского премьера ранее сообщали, что во время переговоров Мэй призвала Путина отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью.

А с российской стороны Песков дополнил, что за время беседы глава Правительства Великобритании получила от Путина ответы на все интересующие её вопросы, среди который была тема отравления Скрипалей.