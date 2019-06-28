Оператор "Северного потока — 2" отозвал одну заявку на прокладку в водах Дании

Заявки по двум другим маршрутам всё ещё находятся на рассмотрении датского правительства.

Компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG отменила одну из трёх заявок на основной маршрут газопровода, который проходит в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом сообщается на сайте компании.

Директор компании Маттиас Варниг объяснил, что такое решение необходимо было принять, так как в течение продолжительного времени "бывшее Правительство Дании не давало никаких признаков принятия решения".

Он отметил, что теперь компании и её инвесторам требуется "законодательная определённость и защита правомерных ожиданий".

— То есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учётом того, что в водах четырёх других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе, — добавил Маттиас Варниг.

Отмечается, что заявки по двум другим маршрутам всё ещё находятся на рассмотрении.

Ранее Лайф сообщал, что в Конгрессе США одобрили введение санкций против "Северного потока — 2".